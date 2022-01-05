Сочельник 2022: поздравления в прозе и стихах, чудные картинки к празднику

Поздравления с сочельником в прозе и стихах, милые картинки и открытки к празднику - в подборке Главреда.
6 января – Святой вечер или сочельник у православных христиан. Эта ночь перед Рождеством Христовым, в которую устраивают праздничный ужин из 12 блюд. Вся семья собирается за столом после появления на небе первой звезды.
В Рождественский сочельник в церквях проводятся божественные литургии. В ночь с 6 на 7 января – молодые люди независимо от пола и возраста ходят по домам и колядуют с пожеланиями благополучия и достатка хозяевам. Как правильно отметить новогодние праздники читайте в материале: Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают.
Поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких людей поможет напомнить об этом светлом празднике, и наполнить душу радостью.
Православный календарь на январь 2022 поможет разобраться с важными церковными датами и не пропустить праздники.
Поздравления с сочельником и Рождеством: картинки и открытки, в прозе и стихах
Поздравляю Вас с Рождественским сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в Ваш дом добрые и радостные вести, здоровье душевное и телесное, мир, любовь и удачу во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать верный путь и совершать добрые поступки!
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Пускай Рождественский сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пускай Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!
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Поздравляю с Рождественским сочельником и от души желаю оставить все обиды за порогом, открыть своё сердце для радости и добра. Верь в чудеса и они обязательно случатся, дари близким любовь и они непременно ответят тебе тем же. Желаю мира и уюта в твоём доме, благодати и счастья в твоей жизни.
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В Рождественский сочельник происходят чудеса и исполняются все желания. Пусть именно Ваше желание исполнится первым и произойдёт волшебное событие, которого Вы очень ждали.
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В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
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В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
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Пусть Рождественский сочельник
Только счастье принесёт,
Все заботы одолеет,
Жизнь безбедно потечёт!
Пусть везение и удача
Круглый год сопровождают,
Дни становятся всё ярче
И желания исполняют!