Сочельник 2022: поздравления в прозе и стихах, чудные картинки к празднику

Сочельник 2022 поздравдения и картинки / depositphotos.com/

6 января – Святой вечер или сочельник у православных христиан. Эта ночь перед Рождеством Христовым, в которую устраивают праздничный ужин из 12 блюд. Вся семья собирается за столом после появления на небе первой звезды.

В Рождественский сочельник в церквях проводятся божественные литургии. В ночь с 6 на 7 января – молодые люди независимо от пола и возраста ходят по домам и колядуют с пожеланиями благополучия и достатка хозяевам. Как правильно отметить новогодние праздники читайте в материале: Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают.

Поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких людей поможет напомнить об этом светлом празднике, и наполнить душу радостью.

Православный календарь на январь 2022 поможет разобраться с важными церковными датами и не пропустить праздники.

Поздравления с сочельником и Рождеством: картинки и открытки, в прозе и стихах

Поздравляю Вас с Рождественским сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в Ваш дом добрые и радостные вести, здоровье душевное и телесное, мир, любовь и удачу во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать верный путь и совершать добрые поступки!

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Пускай Рождественский сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Пускай Господь благословит всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

Поздравления с сочельником

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Поздравляю с Рождественским сочельником и от души желаю оставить все обиды за порогом, открыть своё сердце для радости и добра. Верь в чудеса и они обязательно случатся, дари близким любовь и они непременно ответят тебе тем же. Желаю мира и уюта в твоём доме, благодати и счастья в твоей жизни.

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В Рождественский сочельник происходят чудеса и исполняются все желания. Пусть именно Ваше желание исполнится первым и произойдёт волшебное событие, которого Вы очень ждали.

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В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

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В Рождественский сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

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Пусть Рождественский сочельник

Только счастье принесёт,

Все заботы одолеет,

Жизнь безбедно потечёт!

Пусть везение и удача

Круглый год сопровождают,

Дни становятся всё ярче

И желания исполняют!

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