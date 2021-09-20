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Суккот 2021: значение праздника, традиции и запреты дня, поздравления

20 сентября 2021, 12:55

Поздравления и картинки с праздником Суккот - в подборке Главреда

Суккот 2021
Суккот 2021 / ua.depositphotos.com/

Дата иудейского праздника Суккот ежегодно меняется, согласно лунно-солнечному календарю евреев. В этом году он выпадает на 20-27 сентября.

О том, какие праздники ждут украинцев во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Суккот: традиции праздника

Примечателен праздник Суккот тем, что всю неделю евреи живут в специальных палатках – сукка. Таким образом, они почитают сорокалетний период скитаний израильского народа по пустыне. Шатры покрыты ветками и обязательно сквозь них должны просматриваться небо и звезды.

В этих палатках устраивают пиршества. На стол подаются продукты нового урожая, которыми встречают гостей.

На седьмой день праздника – Хошана Рабба – считается, что Господь завершает все дела, начатые на Рош-ха-шана. В этот день Бог определяет сколько дождя послать на землю, чтобы урожай был щедрым. Люди молятся, прося у Господа послать много дождя и хороший урожай. Также раскаиваются в своих деяниях. Завершается праздник на восьмой день – Шмини Ацерет.

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Что нельзя делать в праздник Суккот

Иудеи четко придерживаются запретов, связанных с этим праздником. В этот период нельзя:

  • Ругаться и сквернословить;
  • Вынашивать дурные помыслы;
  • Мусорить.

Суккот 2021: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с наступившим большим праздником Суккот! Праздник кущей, памяти и возвращения к истокам, вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне! Пусть благословен будет лулав и этгор! Добра и мира вам и вашим семьям!

***

С Суккотом, с Праздником Кущей нас всех, пусть этот день напоминает нам про историю, про традиции и про то, как наш народ блуждал по Синайской пустыне. Будем же верны нашему пути, нашей вере и нашим семьям, которые — самая большая ценность в целом огромном мире.

Суккот 2021: поздравления, открытки, картинки
Суккот 2021 поздравления

***

Поздравляю с праздником Суккот! Пусть твой шатёр укроет тебя от всех бед, пусть все твои мысли и деяния будут полны света и доброты. Желаю не бояться трудностей, желаю никогда не сдаваться и не останавливаться на полпути к мечте. Пусть этот праздник прибавит сил и веры, пусть твоё сердце смело стремится к любви и счастью!

***

Мы зажжем сегодня праздничные свечи, встречая Суккот, и пожелаем друг другу только тишины и благодати. Пусть наши души успокоятся и возрадуются этому прекрасному празднику. Выпьем же за то, чтобы наши мечты всегда сбывались, а в наших сердцах было только спокойствие и нежность по отношению друг к другу.

Суккот 2021: поздравления, открытки, картинки
Суккот 2021 открытки

***

Мы Суккот сейчас вcтречаем,

Этот праздник шалашей

Непременно отмечаем

Мы с улыбкой до ушей!

Я тебе добра желаю,

Урожай большой собрать,

Радость чтоб была бескрайней

Нужно всем не унывать!

***

Гуляет шумно весь народ еврейский:

Суккот сегодня. Веселитесь, люди, все!

Мы вспоминаем тот сюжет библейский,

Когда народ блуждал в пустынной полосе.

Желаю никогда не сбиться Вам с пути,

Идти уверенно сквозь бури и невзгоды,

Решив все трудности, любовь свою найти,

И сохранить семью в любую непогоду.

Суккот 2021: поздравления, открытки, картинки
Суккот 2021 поздравления, картинки

***

Семь дней счастья —

Праздник наш суккот,

Чтоб не было никогда ненастья,

Чтобы не было плохих забот.

Вспомним о блуждании великих,

Так и мы в сукке время проведем,

Не потерям от того обликов,

Наоборот — мы их приобретем.

Суккот 2021: поздравления, открытки, картинки
Суккот 2021 картинки
Суккот 2021: поздравления, открытки, картинки
С праздником Суккот поздравления

viber
праздник Суккот
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