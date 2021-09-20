Суккот 2021: значение праздника, традиции и запреты дня, поздравления

Поздравления и картинки с праздником Суккот - в подборке Главреда
Дата иудейского праздника Суккот ежегодно меняется, согласно лунно-солнечному календарю евреев. В этом году он выпадает на 20-27 сентября.
О том, какие праздники ждут украинцев во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
Суккот: традиции праздника
Примечателен праздник Суккот тем, что всю неделю евреи живут в специальных палатках – сукка. Таким образом, они почитают сорокалетний период скитаний израильского народа по пустыне. Шатры покрыты ветками и обязательно сквозь них должны просматриваться небо и звезды.
В этих палатках устраивают пиршества. На стол подаются продукты нового урожая, которыми встречают гостей.
На седьмой день праздника – Хошана Рабба – считается, что Господь завершает все дела, начатые на Рош-ха-шана. В этот день Бог определяет сколько дождя послать на землю, чтобы урожай был щедрым. Люди молятся, прося у Господа послать много дождя и хороший урожай. Также раскаиваются в своих деяниях. Завершается праздник на восьмой день – Шмини Ацерет.
Что нельзя делать в праздник Суккот
Иудеи четко придерживаются запретов, связанных с этим праздником. В этот период нельзя:
- Ругаться и сквернословить;
- Вынашивать дурные помыслы;
- Мусорить.
Суккот 2021: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с наступившим большим праздником Суккот! Праздник кущей, памяти и возвращения к истокам, вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне! Пусть благословен будет лулав и этгор! Добра и мира вам и вашим семьям!
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С Суккотом, с Праздником Кущей нас всех, пусть этот день напоминает нам про историю, про традиции и про то, как наш народ блуждал по Синайской пустыне. Будем же верны нашему пути, нашей вере и нашим семьям, которые — самая большая ценность в целом огромном мире.
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Поздравляю с праздником Суккот! Пусть твой шатёр укроет тебя от всех бед, пусть все твои мысли и деяния будут полны света и доброты. Желаю не бояться трудностей, желаю никогда не сдаваться и не останавливаться на полпути к мечте. Пусть этот праздник прибавит сил и веры, пусть твоё сердце смело стремится к любви и счастью!
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Мы зажжем сегодня праздничные свечи, встречая Суккот, и пожелаем друг другу только тишины и благодати. Пусть наши души успокоятся и возрадуются этому прекрасному празднику. Выпьем же за то, чтобы наши мечты всегда сбывались, а в наших сердцах было только спокойствие и нежность по отношению друг к другу.
***
Мы Суккот сейчас вcтречаем,
Этот праздник шалашей
Непременно отмечаем
Мы с улыбкой до ушей!
Я тебе добра желаю,
Урожай большой собрать,
Радость чтоб была бескрайней
Нужно всем не унывать!
***
Гуляет шумно весь народ еврейский:
Суккот сегодня. Веселитесь, люди, все!
Мы вспоминаем тот сюжет библейский,
Когда народ блуждал в пустынной полосе.
Желаю никогда не сбиться Вам с пути,
Идти уверенно сквозь бури и невзгоды,
Решив все трудности, любовь свою найти,
И сохранить семью в любую непогоду.
***
Семь дней счастья —
Праздник наш суккот,
Чтоб не было никогда ненастья,
Чтобы не было плохих забот.
Вспомним о блуждании великих,
Так и мы в сукке время проведем,
Не потерям от того обликов,
Наоборот — мы их приобретем.