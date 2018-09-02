"Она ж его не убивала, а просто поела немного": россиянка вытащила обглоданный труп на детскую площадку

2 сентября 2018, 12:01

Женщину не задерживали и не собираются, так как полицейские в этой истории криминала не увидели.

обглоданный труп
Россиянка женщина вытащила обглоданный труп на детскую площадку / Скриншот с видео

Жуткий инцидент произошел в Екатеринбурге: там на днях одна из жительниц вытащила на улицу обглоданный труп своего сожителя, ветерана МВД, и бросила возле детской площадки. По словам очевидцев, она сама при этом просила не смотреть в ее сторону, так как "это жуткое зрелище".

В то же время полиция в действиях женщины криминала не видит.

Как пишет 66.RU, труп мужчины выглядел как мумия. При этом у него отсутствовали ноги, часть головы, а одна рука оторвалась, пока его тащила по улице сожительница Лидия.

Вызванную полицию такое состояние трупа не заинтересовало и даже толком не удивило. Лидию они задерживать отказались, выдвинув блестящий аргумент: "Ну, она ж его не убивала, а просто поела немного. Может, она вообще не знала, что он умер".

Версии, что "не знала, что он умер" придерживается и сама женщина: она утверждает, что сожитель жив, просто куда-то уехал "вчера или сегодня, я не помню".

Читайте такжеЕли жертв и готовили "тушенку". В России случайно поймали семью каннибаловКогда журналисты попытались выяснить у нее, кого же тогда женщина тащила, завернув в свое одеяло и подложив ему подушку – та и вовсе разделась перед камерой с криками: "Снимай, как над голой женщиной всей улицей издеваются".

Стоит отметить, что квартира, в котором жили мертвый 68-летний отставной майор МВД и его сожительница Лидия, находится в жутком антисанитарном состоянии: по стенам бегают тараканы, везде мусор и хлам. По словам соседей, они много пили и вели асоциальный образ жизни.

Родственники погибшего пообещали обратиться с жалобой на бездействие сотрудников полиции и Следкома в надзорные органы.

Позднее стало известно, что женщину все-таки госпитализировали в психиатрическое медучреждение.

Ранее на Одесчине мальчика нашли мертвым в кастрюле. Трагедия произошла в Беляевском районе региона, отметили в полиции.

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труп Екатеринбург
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