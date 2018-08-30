На Одесчине мальчика нашли мертвым в кастрюле

На Одесчине погиб 11-ти месячный мальчик / Knews.kg

В одном из населенных пунктов Беляевского района Одесской области погиб 11-ти месячный мальчик.

Ребенка мать нашла мертвым во дворе в большой кастрюле, наполненной водой, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, женщина пыталась самостоятельно привести сына в чувство, но он умер.

"Предварительно установлено, что мать хлопотала по хозяйству, ребенок играл рядом… Мать оставила мальчика на несколько минут одного, а когда вернулась, обнаружила его в кастрюле без признаков жизни", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в селе Оженин Острожского района Ровенской области произошел пожар в одноэтажной кирпичной хозяйственной постройке, от сильного пламени деревянные крыша и перекрытия здания обвалились, под завалами нашли тела двух детей.