Осужденный в Беларуси боевик "ДНР" рассказал о беспределе командования

10 июля 2019, 21:18

Мужчина получил два года лишения свободы.

Боевик покинул "ДНР" из-за беспредела / Фото: Fondsk.ru

В белорусском городе Брест суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, личность которого не раскрывается, за участие на стороне пророссийских боевиков в военном конфликте на Донбассе.

Как сообщает Радио Свобода, обвиняемый участвовал в боевых действиях с 2015 года.

Боевик с позывным Ветерок признается, что решил воевать на Донбассе "по идейным соображениям". Он служил в штурмовом полку морской пехоты, был заместителем командира боевой машины и гранатометчиком. Известно, что принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области.

Читайте такжеВстречали на коленях: в Херсоне провожают в последний путь убитую боевиками медикаВ 2017 году Ветерок решил сменить обстановку, бросил "ДНР" и улетел в Сирию. Однако впоследствии решил вернуться на Донбасс, где был пособником боевиков в качестве рядового так называемой народной милиции.

В 2018 году злоумышленник вернулся в Беларусь и пришел в правоохранительные органы с повинной. Он заявил, что больше не может принимать участие в войне на Донбассе из-за "беспредела офицерского состава" и анархии в "ДНР". Суд приговорит белоруса к двум годам тюремного заключения.

Напомним, захваченный агентами СБУ на Донбассе и вывезенный на суд в Киев подполковник пророссийских войск Владимир Цемах причастен не только к уничтожению малазийского Боинга рейса МН-17, но и к гибели бойцов ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДНР боевик Беларусь новости Украины и мира
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:18
Осужденный в Беларуси боевик "ДНР" рассказал о беспределе командования
20:56
В Сеть слили фотографии похожего на Зеленского мужчины, который торчит на куполе Верховной Рады Фото
20:45
Тимошенко явилась на NewsOne в благодарность за отмену телемоста с РФ
20:41
Убежать из дома на 24 часа: в Сети появилась новая страшная игра для детей
20:21
Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию Оппозиционного блока
20:19
Министерство энергетики готово пересмотреть Энергобаланс для снижения тарифа НЭК Укрэнерго
20:07
Пассажиры носили воду ведрами: под Львовом вспыхнул поезд Видео
19:48
"Усилить активность": Зеленский жестко отреагировал на наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА
19:42
Укрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-Москва
19:25
По "кортежу" нового патрона Донецкой ОГА Кириленко открыли огонь: погиб военнослужащий
19:16
"Они работают друг на друга": политолог не верит в борьбу Порошенко с реваншистами
18:47
"Гоните сволоту": в Сваляве Порошенко убежал с митинга под крики "ганьба"
18:42
Баутиста- Агут сразится с Джоковичем в полуфинале Уимблдона
18:37
Товарищи по несчастью: Порошенко, Ляшко и Тимошенко "угнездились" на вершине антирейтинга политиков
18:25
"Спасибо вашим журналистам": украинские политики похвастались Медведеву в Москве, что таки проведут скандальный телемост Видео
18:23
Снова позорит корону: в сеть слили фото Меган Маркл с Арчи Фото
18:07
Cоперник Нурмагомедова заговорил по-русски
18:01
"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в суд Видео
17:56
"Позвоню Баканову по поводу этого черта": продолжение перепалки Зеленского с чиновником Годунком Видео
17:49
Карпаты арендовали звездного новичка
17:40
Обворованная Лободой блогерша обратилась к певице
17:35
Слуга народа может получить половину мест в парламенте – опрос
17:30
Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона
17:25
Медведчук привез к Медведеву ходоков "восстанавливать диалог"
17:14
Медведев озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020 года Видео
17:10
"Е*ать лох": чиновник, которого Зеленский выгнал в Борисполе, голосовал за "честного преЗЕдента" Видео
17:09
Собаку Старриджа нашел знаменитый репер
16:59
Бундесмама больна: Меркель снова затрясло на официальной встрече Видео
16:49
"Владимир в а*уе": Дорофеева почти Позитиву на репетиции Видео
16:47
Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать телевизионное пространство
16:17
"Башенко хотел всем показать насколько всемогущ": победительница Европейских игр Анна Соловей
16:12
Распылил слезоточивый газ в лицо: неизвестный напал на нардепа в Киеве
15:23
"Путин ла-ла-ла" становится интернациональным: чем это опасно для Путина мнение
14:50
Пахучая тема: Зеленский в Борисполе устроил свару с мэром из-за кала - опубликовано видео Видео
14:05
Повесился из-за телефона: в Тернопольской области 12-летний ребенок покончил с собой
13:52
Monatik провел концерт в Одессе во время сильного шторма Видео
13:39
"Я мочился в вино и боржоми": в скандал с обматеренным Путиным приплели Украину Видео
13:29
"Всех пересажать": в Раде произошла эмоциональная перепалка между Вилкулом и Парубием
13:26
Бойфренд Свитолиной отпраздновал танцами ее выход в полуфинал Уимблдона
13:23
"Разбойник, выйди отсюда": Зеленский на Киевщине выгнал с совещания секретаря горсовета Видео
13:04
Рип Торн умер: причины смерти, биография и фильмография актера
13:01
Ребров стал кумом первой ракетки Украины
12:56
Социологи выяснили, чего хотят украинцы от Зеленского в 100 дней его президентства
12:47
"Продолжается холодяка": синоптик объяснила, когда в Украину вернутся шорты и голые плечи Видео
12:16
Украина вошла в топ-20 медального зачета Универсиады
12:14
Светлана Лобода украла интимное фото у популярной блогерши
12:06
Гройсман поручил Минфину найти деньги на парад в День Независимости Украины
12:00
Maruv в позе собачки покрутила задом на съемках клипа Видео
11:59
Путин рассказал, как Обама облапошил его по поводу Украины в 2014 году
11:47
Борьба за премьерское кресло: украинцы назвали своих фаворитов – опрос Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять