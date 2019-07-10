Осужденный в Беларуси боевик "ДНР" рассказал о беспределе командования

Боевик покинул "ДНР" из-за беспредела / Фото: Fondsk.ru

В белорусском городе Брест суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, личность которого не раскрывается, за участие на стороне пророссийских боевиков в военном конфликте на Донбассе.

Как сообщает Радио Свобода, обвиняемый участвовал в боевых действиях с 2015 года.

Боевик с позывным Ветерок признается, что решил воевать на Донбассе "по идейным соображениям". Он служил в штурмовом полку морской пехоты, был заместителем командира боевой машины и гранатометчиком. Известно, что принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области.

Читайте такжеВстречали на коленях: в Херсоне провожают в последний путь убитую боевиками медикаВ 2017 году Ветерок решил сменить обстановку, бросил "ДНР" и улетел в Сирию. Однако впоследствии решил вернуться на Донбасс, где был пособником боевиков в качестве рядового так называемой народной милиции.

В 2018 году злоумышленник вернулся в Беларусь и пришел в правоохранительные органы с повинной. Он заявил, что больше не может принимать участие в войне на Донбассе из-за "беспредела офицерского состава" и анархии в "ДНР". Суд приговорит белоруса к двум годам тюремного заключения.

Напомним, захваченный агентами СБУ на Донбассе и вывезенный на суд в Киев подполковник пророссийских войск Владимир Цемах причастен не только к уничтожению малазийского Боинга рейса МН-17, но и к гибели бойцов ВСУ.