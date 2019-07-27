В полиции озвучили загадочные подробности убийства на округе Пашинского

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что полиция начала расследование и рассматривает несколько версий убийства жителя Коростеня Ильи Обихода, известного по прозвищу Француз, которого подозревают в привлечении к парламентским выборам на 64 округе однофамильцев экс-нардепа Сергея Пашинского.

"В настоящее время могу сказать, что потерпевший был известным в городе. В прошлом году в одном из заведений Коростеня убил молодого человека. Его действия согласно собранных материалов были в то время квалифицированы по ст.118 УК Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Обвинительный акт утвержден прокуратурой и сегодня дело уже рассматривается местным судом", - написал Аброськин в Facebook.

По словам замглавы Нацполиции, оба погибших имели отношение к влиятельным преступным группировкам, которые враждовали.

Аброськин заверил, что преступление обязательно будет раскрыто.

Напомним: