В ГБР озвучили сроки расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова

Кирилл Тлявов / Facebook Татьяна Тлявова

Государственное бюро расследований в скором времени завершит расследование по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба на парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности, передает ТСН.

По словам Трубы, через месяц-два Бюро объявит о завершении досудебного расследования. При этом он указал, что завершению следствия можно будет определиться с квалификацией действия каждого из участников преступления.

"Ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял", - подчеркнул глава ГБР.

Также он отметил, что 17 сентября завершаются экспертизы в рамках уголовного дела.

Напомним, что 18 июля суд арестовал третьего подозреваемого по делу об убийстве маленького Кирилла.