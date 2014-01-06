Пожар на Херсонщине: сгорела база отдыха, опубликованы фото и видео

В курортном поселке Железный Порт (Херсонская область) ночью 5 января сгорело здание для временного пребывания людей базы отдыха "Славутич".

По данным ГУ ГСЧС в Херсонской области, сообщение о пожаре поступило в службу спасения Голопристаньского района 5 января в 5:45. На место вызова срочно выехал дежурный караул.

Спасатели прибыли на место происшествия в 06:40, поскольку Железный Порт находится в 55 км от места дислокации пожарно-спасательного подразделения, а в районе нет ни одной местной пожарной команды.

Как оказалось, горело деревянное здание площадью 700 кв. м. Пожар локализовали за несколько минут, а окончательно потушили в 08:30. Тушением занимались 10 пожарников при помощи двух единиц техники.

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливается.

Как ранее писал "Главред", в селе Шпанив Ровенского района 4 января сгорел деревянный жилой дом.

При тушении спасатели обнаружили в одной из комнат двух погибших детей хозяина дома 2006 и 2009 годов рождения.

Фото, видео: kherson.mns.gov.ua