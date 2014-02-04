ДТП на Сумщине: поезд протаранил маршрутку, 12 погибших

Во вторник, 4 февраля, в Сумской области произошло ДТП, жертвами которого стали 12 человек, еще пятеро – пострадали.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, авария случилась в 15:35 на железнодорожном переезде в селе Виры Белопольского района, где столкнулись локомотив и маршрутный автобус.

По предварительной информации, 12 человек погибли, еще 5 пострадали. Работники ГосЧС выехали на место аварии для оказания необходимой помощи.

Ранее "Главред" сообщал, что 23 января в Луганске произошло ДТП с маршруткой, в котором пострадали около трех десятков человек.

фото: gazeta.ua