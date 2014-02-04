Опубликованы фото и видео с места смертельной аварии на Сумщине

В Сети опубликованы первые фото с места ДТП на Сумщине, где, по последним данным, в результате столкновения поезда и маршрутки погибли 13 человек, среди которых один ребенок. Еще пять человек пострадали.

"На место аварии выехали семь машин скорой помощи: три из Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и четыре автомобиля - из ближайших пунктов временного базирования бригад экстренной медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет УНН.

Вся медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

По информации местных СМИ, вдоль всего тормозного пути поезда разбросаны обломки микроавтобуса, тела погибших, их вещи.

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фото; видео: 0542.ua