В ДТП в Румынии погибли двое украинцев

В Румынии возле города Орадя произошло ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, еще двое были госпитализированы.

Об этом со ссылкой на данные МИД Украины сообщает ГосЧС.

На данный момент ситуация находится на контроле посольства Украины в Румынии.

Ранее "Главред" сообщал, что 19 августа, в Румынии произошло ДТП, жертвами которого стали два украинца, еще четверо – пострадали.

Также напомним о ДТП в Румынии, в которое попали украинские туристы. Несколько тяжелых бревен сорвались с лесовоза и влетели в салон автобуса с украинцами. Пострадали 7 человек.