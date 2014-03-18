В ДТП в Румынии погибли двое украинцев

Авария случилась возле города Орадя.
В Румынии возле города Орадя произошло ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины, еще двое были госпитализированы.
Об этом со ссылкой на данные МИД Украины сообщает ГосЧС.
На данный момент ситуация находится на контроле посольства Украины в Румынии.
Ранее "Главред" сообщал, что 19 августа, в Румынии произошло ДТП, жертвами которого стали два украинца, еще четверо – пострадали.
Также напомним о ДТП в Румынии, в которое попали украинские туристы. Несколько тяжелых бревен сорвались с лесовоза и влетели в салон автобуса с украинцами. Пострадали 7 человек.