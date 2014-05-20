Бои под Славянском: пять сел остались без электричества

Под захваченным террористами Славянском Донецкой области из-за активных боевых действий обесточены пять сел.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании ДТЭК "Донецкоблэнерго" сообщает УНИАН.

Так, 20 мая в Славянском районе из-за повреждения 9 линий электропередачи произошли отключения электроэнергии, и полностью было обесточены 5 сел: Андреевка, Красноармейское, Червоный Молочар, Маньки и частично Дуневка.

Кроме населения без электроснабжения также остались очистные сооружения и газовая насосная станция Славянска.

В Славянском РЭС компанией ДТЭК "Донецкоблэнерго" были сформированы аварийные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием. Но на данный момент они не могут приступить к восстановительным работам в связи с тем, что в Славянске ведутся активные боевые действия. Ремонт поврежденного оборудования невозможно проводить и в темное время суток, поскольку в городе с 20:00 до 6:00 введен комендантский час.

Ранее "Главред" сообщал, что 19 мая в Славянске во время боя украинских силовиков и террористов был поврежден газопровод, которым поставляется газ для частных домовладений.