Тымчук рассказал подробности гибели итальянского журналиста под Славянском

Гибель итальянского журналиста Андреа Роккелли, его переводчика, а также ранения фоторепортера из Франции под Славянском стала обрастать подробностями. Трагическое происшествие, стало, по предварительным данным, результатом минометного обстрела возле железнодорожного переезда.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Ближайшие позиции сил АТО в этом районе – на горе Карачун. По оперативным данным "Информсопротивления", на протяжении суток 24 мая украинские силовики не применяли минометы в этом районе.

Также не выглядит достоверной версия убийства и ранения журналистов из автоматического оружия украинскими силовиками. Поскольку расстояние от места происшествия до ближайших позиций сил АТО составляет не менее 1,5 км, подчеркнул военный эксперт.

"В то же время, на протяжении последних суток террористические группы в Славянске неоднократно производили минометные обстрелы позиций украинских силовиков", - рассказал Тымчук.

Больше об антитеррористической операции на востоке Украины читайте спецтеме "Главреда".

Фото: agi.it