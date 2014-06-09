Новые подробности взрыва дома в Николаеве: на шее погибшей был шнур

Стали известны новые подробности взрыва многоквартирного дома в Николаеве по ул.Молодогвардейской. Как выяснилось, спасатели ГосЧС обнаружили под завалами тело женщины.

Спасатели вынесли тело погибшей Валентины Кривчик из-под завалов квартиры на третьем этаже дома, где прогремел взрыв. Шея у жертвы была перемотана шнуром от утюга и зарядного устройства для телефона, сообщают НикВести.

А в ГосЧС рассказали, что медики оказали помощь 78-летней жительнице дома, в котором произошел взрыв, от госпитализации она отказалась, сообщает УНИАН.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 июня около 5-ти утра в Николаеве по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв – предварительно, бытового газа – без последующего горения.

Взрывом разрушено междуэтажное перекрытие. В результате взрыва травмированы 3 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.