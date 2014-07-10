В Донецкой области продолжается рельсовая война: взорван участок железнодорожного пути

Возле станции Еленовка Донецкой области было повреждено участок железнодорожного пути. Вероятнее всего, повреждения возникли в результате взрыва.

Об этом сообщили в ГУМВД в Донецкой области, пишет УНИАН.

"В Волновахский горотдел поступило сообщение о том, что при обходе железнодорожного пути были обнаружены два повреждения электроопор и железнодорожного пути на перегоне между Докучаевским флюсодоломитным комбинатом и станцией Еленовка, которые повреждены, вероятно, взрывом", - заявили в МВД.

"Предварительная правовая квалификация - ст. 258 УК Украины (террористический акт)", - добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что 1 июля неизвестные осуществили серию подрывов участков на путях Донецкой железной дороги.