Новые подробности катастрофы пассажирского "Боинга" на Донбассе: опубликованы фото

Боевики сбили самолет по ошибке.
Об этом завили в пресс-центре АТО.
"Террористы сегодня сбили пассажирский "Боинг-777", думая, что в действительности сбили украинский Ан-26", - говорится в сообщении пресс-центра.
Вместе с тем, на странице Евромайдана в Facebook опубликованы рассказы очевидцев с места катастрофы.
"Вот что пишут местные жители: "Звонили родственники из пос. Рассыпная: из сбитого самолета выпало более десятка трупов азиатского вида (вьетнамцы или китайцы) без одежды. Обломки и трупы упали на частный сектор поселка и возле больницы. Люди в военной форме собирают и увозят трупы", - говорится в сообщении.
Также известно, что место падения авиалайнера окружили террористы - они собирали вещи и тела погибших.
Кроме того, в Сети уже появились первые фото с места катастрофы.
Ранее в МВД Украины заявили, что авиалайнер сбили террористы выстрелом из российского ракетного комплекса "Бук".
В результате катастрофы погибли 295 человек - 280 пассажиров и 15 членов экипажа.