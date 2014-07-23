В Запорожье задержали организаторов мощного взрыва: "начитались" рецептов изготовления бомб

В Запорожье милиция задержала организаторов мощного взрыва, который прогремел в Орджоникидзевском районе города.

Об этом сообщили в Главном управлении МВД Украины в Запорожской области, пишет УНИАН.

По данным милиционеров, взрыв организовали два ранее несудимых жителя Запорожья.

"Сотрудники уголовного розыска сегодня ночью установили их личности и местонахождение. Сейчас оба находятся в РОВД", - подчеркнули в ведомстве.

В МВД рассказали, что, по словам задержанных, они не планировали совершить какой-либо теракт.

"Парни, "начитавшись" в сети рецептов изготовления взрывных устройств, решили собрать такое устройство и опробовать в безлюдном месте, но сила взрыва оказалась гораздо больше той, на которую они рассчитывали: в расположенном около балки кардиоцентре вылетели окна на двух этажах и, видимо, только по счастливой случайности никто не пострадал", - отметили милиционеры.

"Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами)", - добавили в МВД.

В то же время в ведомстве сообщили детали инцидент.

Так, милиционеры рассказали, что взрыв произошел 22 июля около 22:30 в Орджоникидзевском районе Запорожья - в балке около 5-й горбольницы. В результате взрыва никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в крымском городе Симферополь, который, как и полуостров в целом, оккупирован Россией, возле отделения украинского банка "Хрещатик" с разницей в 10 минут прогремели два взрыва.