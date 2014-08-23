В Харьковской области прогремел взрыв на железной дороге

В субботу утром, 23 августа, в Харьковской области на железной дороге в районе станции Занки (Змиевской район) ранним утром произошел взрыв.

Об этом сообщили в УМВД на Южной железной дороге, пишет "Интерфакс-Украина".

"В результате ЧП пострадавших нет, но повреждены рельсы на участке около 80 см", - сообщили милиционеры.

По их данным, сейчас движение поездов на участке, где произошел взрыв, закрыто. Идут восстановительные работы.

Кроме вышесказанного напомним, в пятницу, 22 августа, на железнодорожной станции "Городище" (Черкасская область) в результате схода с рельсов 20 цистерн произошел разлив нефтепродуктов и возгорания 11 цистерн с локомотивом.