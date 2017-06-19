Под Покровском произошел взрыв, фото с места происшествия

В ночь на понедельник, 19 июня, в селе Сергеевка (находится под Покровском) Донецкой области произошел взрыв, неизвестные пытались подорвать электроподстанцию.

Об этом говорится на сайте полиции региона.

В ведомстве уточнили, что взрывное устройство было установлено под забором, ограждение повреждено.

"… ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что возле Байрака Донецкой области — под захваченной боевиками ДНР Горловкой — на мине подорвался грузовик с местными жителями, есть пострадавшие. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: police.dn.ua