Под Покровском произошел взрыв, фото с места происшествия

Инцидент случился прошлой ночью в селе Сергеевка.
Об этом говорится на сайте полиции региона.
В ведомстве уточнили, что взрывное устройство было установлено под забором, ограждение повреждено.
"… ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что возле Байрака Донецкой области — под захваченной боевиками ДНР Горловкой — на мине подорвался грузовик с местными жителями, есть пострадавшие. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: police.dn.ua