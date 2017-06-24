Беспорядки в колонии на Сумщине: зэки подрались из-за избитого "авторитета"

В четверг утром, 22 июня, в селе Гамалиевка Сумской области в Шосткинской исправительно-трудовой колонии №66 массовая драка заключенных произошла из-за избитого "авторитета", один человек умер от полученных травм.

Об этом на брифинге рассказал начальник отдела прокуратуры Сумщины Сергей Вакула, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что беспорядки произошли между тремя и четырьмя часами утра.

Тогда осужденные не поделили так называемую "тюремную кассу", и один из четырех заключенных оскорбил, а затем и избил местного "авторитета". Последний решил отомстить и позвал на помощь.

"Картину того, как происходила драка, следователям удалось установить с камер видеонаблюдения. Осужденный, который является "главным" среди заключенных, решил отомстить и подстрекал других заключенных", — отметил начальник.

По его словам, "те при помощи отмычки вышли из своего жилого помещения и пошли в другое, где непокорные забаррикадировались". "Туда для расправы прорвались от 30 до 50 человек. Драка длилась час: в ход пошли стулья и ножки от кроватей", — сообщил Вакула.

Все это время работников колонии, вооруженных только резиновыми дубинками, осужденные держали в окружении и не давали повлиять на ситуацию, а разблокировали их только тогда, когда расправа закончилась.

"Заключенные сами вынесли на плац пострадавших на одеялах. Трое осужденных получили телесные повреждения, четвертый умер от травмы головы до приезда скорой помощи. Погибшему, который избил "авторитета", был 41 год, он житель Белопольского района Сумской области", — подчеркнул управленец.

В конце года тот должен был выйти на свободу после 14-летнего заключения, которое отбывал за убийство мужчины. Один из пострадавших в драке находится в Шосткинской райбольнице, еще один — в медчасти исправительного учреждения, еще двое, в том числе и "авторитет", содержатся в дисциплинарном изоляторе.

"Сначала было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса, которое переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего)", — сказал Вакула.

Также открыты уголовные производства по ч. 2 с. 343 и ч. 1 ст. 345 (препятствование исполнению обязанностей сотрудникам правоохранительных органов и угроза в адрес сотрудника правоохранительных органов) УК, опрошенные заключенные никаких показаний не дают.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области в воспитательной колонии осужденные повредили имущество в комнатах распределителя и порезали себе руки. Узнать больше об инциденте можно здесь.