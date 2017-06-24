Боевики нарушали "тишину", силы АТО понесли потери

В субботу, 24 июня, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики нарушали "режим тишины", они шесть раз стреляли, погибли два бойца, один — ранен, а еще один — травмирован.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы не открывали огонь на Приморском направлении.

На Донецком злоумышленники дважды били по позициям ВСУ, в частности, еще ночью атаковали один из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Враг на рассвете "кошмарил" укреплениям вблизи Верхнеторецкого из такого же вооружение и противотанковых гранатометов. На Луганском направлении в начале суток обстрелял позиции в районе Катериновки из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.

Также ночью и уже в начале второй половины дня противник дважды из автоматических станковых гранатометов бил по воинам, которые держат оборону возле Крымского. Кроме того, утром из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям у Троицкого.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращения местных советов о необходимости соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая с 24 числа.

Видео: Військове телебачення України