В Министерстве обороны рассказали подробности ранения двух бойцов АТО

Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине вблизи Мариуполя, двое военных получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел на Мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине", — сказал он.

По словам Мотузяника, состояние раненых военнослужащих — удовлетворительное.

Напомним, "Главред" сообщал, что сутками ранее, 5 июля, ситуация в АТО стабилизировалась, боевики 13 раз били по позициям ВСУ, два воина ранены.