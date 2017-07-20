Трагическая ночь на Сумщине. Парень зарезал экс-возлюбленную и повесился

20 июля 2017, 15:24

Полицейским не удалось поговорить с потерпевшей: она от полученных ранений скончалась.

Парень зарезал экс-возлюбленную и повесился

В Сумской области 21-летний мужчина убил свою несовершеннолетнюю знакомую и повесился сам.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что трагедия случилась 19 июля около 23.00 в городе Кролевец.

Согласно сообщению, в полицию поступила информация о том, что в больницу доставлена 17-летняя девушка, на теле которой насчитали более 15 ножевых ранений. Полицейским не удалось поговорить с потерпевшей: она от полученных ранений скончалась. В больнице находился отец потерпевшей и ее 13-летняя сестра. Трагедия происходила на глазах девочки, которая подробно рассказала правоохранителям все обстоятельства.

"Девочка объяснила, что вечером с сестрой возвращалась домой. Когда она первой вошла во двор, услышала с улицы крики сестры. Оглянувшись, увидела, как молодой человек бьет сестру ножом, после чего убегает. Полицейские установили его данные и место жительства. Подозреваемому 21 год, он нигде не работает. По имеющейся информации, молодые люди встречались, однако полгода назад рассорились. Все это время молодой человек пытался восстановить отношения. Но когда полицейские пришли к нему домой, выяснилось, что в тот же вечер он покончил с собой через повешение", — комментирует происшествие начальник Кролевецкого отделения полиции Олег Переход.

По данным фактам открыты два уголовных производства по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве отец зарезал сына.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
убийство девушка Сумщина парень
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять