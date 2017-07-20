Трагическая ночь на Сумщине. Парень зарезал экс-возлюбленную и повесился

В Сумской области 21-летний мужчина убил свою несовершеннолетнюю знакомую и повесился сам.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что трагедия случилась 19 июля около 23.00 в городе Кролевец.

Согласно сообщению, в полицию поступила информация о том, что в больницу доставлена 17-летняя девушка, на теле которой насчитали более 15 ножевых ранений. Полицейским не удалось поговорить с потерпевшей: она от полученных ранений скончалась. В больнице находился отец потерпевшей и ее 13-летняя сестра. Трагедия происходила на глазах девочки, которая подробно рассказала правоохранителям все обстоятельства.

"Девочка объяснила, что вечером с сестрой возвращалась домой. Когда она первой вошла во двор, услышала с улицы крики сестры. Оглянувшись, увидела, как молодой человек бьет сестру ножом, после чего убегает. Полицейские установили его данные и место жительства. Подозреваемому 21 год, он нигде не работает. По имеющейся информации, молодые люди встречались, однако полгода назад рассорились. Все это время молодой человек пытался восстановить отношения. Но когда полицейские пришли к нему домой, выяснилось, что в тот же вечер он покончил с собой через повешение", — комментирует происшествие начальник Кролевецкого отделения полиции Олег Переход.

По данным фактам открыты два уголовных производства по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве отец зарезал сына.