В зоне АТО боевики понесли серьезные потери

В зоне АТО на Донбассе за прошлые сутки, 20 июля, террористы 29 раз стреляли по позициям украинских военнослужащих, погибли пять бойцов, восемь — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, защитники Украины открывали ответный огонь, враг понес серьезные потери.

"… после 18 часов незаконные вооруженные формирования усилили активность на Донецком направлении", — отметили в пресс-службе.

Начиная с 19 и почти до 23 часов из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза из разных направлений бил по позициям наших воинов под Авдеевкой.

Каждый раз в ответ военные открывали плотный огонь, заставляя врага прекратить обстрелы. В конце суток он из минометов и гранатометов обстреливал опорные пункты на шахте "Бутовка". Силы АТО также отрыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В этом огневом противостоянии один военный погиб, а еще один — получил ранения. На Луганском направлении около 22 часов бандформирования нарушили перемирие вблизи Станицы Луганской, а на Донецком — возле Водяного.

Напомним, рано утром 20 июля под Красногоровкой Донецкой области произошел бой между террористами и силами АТО, наши воины понесли потери. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: Військове телебачення України