Расклеивал сепаратистские листовки. На Харьковщине поймали фаната "Новороссии"

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который распространял сепаратистские листовки.

Об этом сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.

Отмечается, что уроженец Донецкой области расклеивал в общественных местах города Купянск и района листовки с призывами к отделению юго-восточных регионов от территории Украины, создания псевдогосударственного образования "Новороссия" и присоединения его к Российской Федерации.

По сведениям СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что за расклеивание сепаратистских листовок злоумышленник получал деньги. Агитки передавались ему курьерами через тайник, обустроенный в заброшенном здании вблизи районного центра.

Деятельность агитатора контролировали кураторы с территории РФ, которые координировали действия исполнителя через мобильную связь. Сотрудники СБ Украины вечером в пятницу, 21 июля, задержали злоумышленника в Купянске во время расклеивания сепаратистских листовок.

Напомним, на Полтавщине информатору ДНР суд дал 4 года тюрьмы.