На Луганщине поймали информатора ЛНР, передававшего боевикам сведения о ВСУ

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора террористической организации ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Так, правоохранители установили, что житель города Рубежное с конца прошлого года передавал знакомому боевику одного из незаконных вооруженных формирований данные о местах расположения, перемещении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины в нескольких районах Луганской области.

"Оперативники спецслужбы изъяли у информатора мобильный телефон с доказательствами передачи данных террористам", — говорится в сообщении.

Информатор уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Действия боевика в рамках уголовного производства расследуются заочно. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее на Полтавщине информатору ДНР суд дал 4 года тюрьмы.

Фото: СБУ.