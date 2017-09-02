Лобовой удар и пожар. В Хмельницкой области в результате ДТП погибли четверо, есть пострадавшие

В субботу утром, 2 сентября, в Хмельницкой области на автодороге Кременец — Белая Церковь вблизи села Коськов Шепетовского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека и еще двое получили тяжелые травмы.

По предварительным данным, в результате выезда одного из автомобилей на встречную полосу произошло лобовое столкновение ВАЗ 21014 и Renault Kangoo, сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

От удара у Renault загорелось газобаллонное оборудование, поэтому на место происшествия пришлось вызвать спасателей, которые потушили пожар.

В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель "Рено", личность которого пока не установлена. Трех пассажиров иномарки в тяжелом состоянии доставили в районную больницу, где один из них умер, не приходя в сознание. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности погибших и пострадавших, которые ехали в Renault.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Lanos на большой скорости протаранил грузовик, есть погибшие и пострадавшие.