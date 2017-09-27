На Волыни муж нардепа погорел на вымогательстве

В Волынской области правоохранители разоблачили схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, которую организовал глава квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, муж народного депутата.

Об этом говорится на странице Департамента защиты экономики Национальной полиции в Facebook.

В ведомстве уточнили, злоумышленник привлек к преступной деятельности в качестве посредника адвоката-члена комиссии, их поймали на взятке.

"Две тысячи долларов (более 50 тыс. гривен — Ред.) и более пяти тысяч гривен неправомерной выгоды требовали чиновники от гражданина за успешную сдачу квалификационных экзаменов, которые необходимы для получения удостоверения адвоката. Решается вопрос о задержании должностных лиц…", — отмечается в сообщении.

Ранее в Херсоне директора одного из департаментов городского совета задержали при передаче части взятки начальнику управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Нацполиции.

Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Нацполіції