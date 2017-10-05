Подробности смертельного ДТП под Киевом, погиб солдат-срочник, опубликованы новые фото аварии

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня под Киевом возле села Новые Петровцы, где маршрутка протаранила автобус с бойцами Нацгвардии.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона, ДТП произошло приблизительно в двух километрах от расположения военной части.

"Маршрутный автобус "Богдан" допустил столкновение с военным транспортным средством, которое перевозило военнослужащих в сопровождении автомобиля Службы безопасности дорожного движения Нацгвардии. В результате происшествия погиб военнослужащий срочной службы, были травмированы и направлены в больницу семь военнослужащих и водитель маршрутного автобуса (предварительно, у него перелом ноги. — рнед.)", — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что проводить следствие поручили Главному управлению Нацполиции в Киевской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона. На месте продолжают работать следственные группы.

По словам замначальника Вышгородского управления полиции Александра Винника, военные все делали правильно: машина службы безопасности с проблесковыми маячками перекрыла движение по трассе для выезда колонны. Два автобуса с гвардейцами выехали, а в третий врезалась маршрутка. Всего в колонне ехало 10 автобусов с военнослужащими Нацгвардии — они направлялись в центральную часть Киева для обеспечения правопорядка.

Как сообщается на сайте Нацгварии, по данным военной части 3027, погиб солдат срочной службы, 25-летний Егор Деревянко. Также здесь уточняют, что пять пострадавших военнослужащих находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще двое — в тяжелом состоянии.

"Всего в служебном автобусе, который попал в ДТП, было 29 гвардейцев", — сообщили в Нацгвардии.

Напомним, под Киевом маршрутка с пассажирами врезалась в служебный автомобиль Нацгвардии. Один человек погиб, восемь были госпитализированы.

фото: kiev.segodnya.ua