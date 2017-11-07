В "ДНР" насильника и убийцу маленькой девочки приговорили к расстрелу

В террористической "Донецкой народной республике" (ДНР) насильника и убийцу малолетней девочки приговорили к расстрелу.

Об этом сообщается на сайте "Верховного Суда ДНР".

"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде исключительной меры — смертной казни с конфискацией всего имущества, являющегося личной собственностью осужденного. Приговор вступил в законную силу", — говорится в постановлении.

Согласно сообщению, следствие установило, что 21 августа 2015 года в городе Шахтерске Донецкой области гражданин П. изнасиловал 9-летнюю девочку, а затем убил ее.

Также во время расследования было установлено, что мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за изнасилование несовершеннолетней, удовлетворение половой страсти в извращенной форме с применением физического насилия и ряд других преступлений.

По сообщению сепаратистских СМИ, осужденного к исключительной мере наказания, расстреляют.

Ранее в Одесской области поймали педофила, который изнасиловал и пытался задушить 11-летнюю девочку.