Число погибших при взрыве в суде Никополя возросло

В результате взрывов гранат в суде города Никополе Днепропетровской области погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, в больнице умер еще один пострадавший от взрывов в помещении Никопольского суда. Напомним, первым погибшим оказался мужчина, который принес в помещение две гранаты и подорвал их.

"В результате взрыва двух гранат два человека погибли, еще 7 травмированы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец потерпевшего взорвал две гранаты.

В суде рассматривали дело о расстреле мужчины в Никополе в 2016 году: 10 февраля Никополе неизвестные расстреляли автомобиль "Geely" белого цвета, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном человека, взорвавшего гранаты в суде.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины.