Смертельное ДТП на Хмельнитчине. Mercedes на тротуаре сбил девушку с маленькой дочкой

В понедельник днем, 1 января, в городе Шепетовка Хмельницкой области водитель на автомобиле Mercedes на тротуаре сбил девушку с маленькой дочкой в коляске, оставил машину и сбежал с места аварии.

Пострадавшая умерла от многочисленных телесных повреждений на месте происшествия, а ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы, подозреваемый в совершении ДТП уже задержан, говорится на странице ГУ Нацполиции в регионе.

"… трагедия произошла около 16:25 по улице Судилковской… 21-летняя женщина везла в детской коляске свою двухлетнюю дочь, когда водитель автомобиля Mercedes E220, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил на них наезд", — отметили в ведомстве.

После этого мужчина оставил свою разбитую машину и скрылся. Полицейские провели ряд розыскных мероприятий и задержали подозреваемого в совершении аварии, им оказался 36-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Водитель задержан, у него взяли образцы крови для проведения экспертизы на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса.

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