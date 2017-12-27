В Киеве судья на Land Rover на переходе насмерть сбил мужчину — СМИ

В Голосеевском районе Киева возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (раньше назывался Выставка достижений народного хозяйства) водитель на кроссовере Land Rover Freelander на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

За рулем авто был судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко, сообщает "Громадське" со ссылкой на слова двух собеседников в МВД.

По данным издания, в декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель Land Rover, что и была на месте аварии.

Патрульные полицейские, которые были на месте ДТП, сообщили, что водитель уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови, погибший — мужчина, 1959 года рождения.

Ранее в городе Вишневое — находится под Киевом, авто, за рулем которого находился иностранец, выехало на тротуар и сбило женщину с детской коляской, а также 11-летнюю девочку. Узнать больше об инциденте можно здесь.