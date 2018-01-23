Под Горловкой уничтожен грузовик с российскими военными-артиллеристами — боец АТО

Под захваченной Горловкой Донецкой области бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередного вражеского обстрела из артиллерии подбили грузовой автомобиль боевиков.

В машине были российские военные-артиллеристы, рассказал боец с позывным "Авер", ссылаясь на данные разведки, пишет ТСН.

"Из карьера выезжали три машины грузовых. Видно, что военные. Наших на той стороне нет — открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом", — заявил воин АТО.

Ранее известный волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе в районе Светлодарской дуги "третья сила" уничтожила позицию террористов под названием "Адидас". Узнать больше об инциденте можно здесь.