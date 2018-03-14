Покушение на правоохранителя, разбой. На Киевщине задержан россиянин-беглец, фото

В Киевской области полицейские задержали 39-летнего гражданина Российской Федерации, который не имел документов на право проживания в Украине и находится в международном розыске.

Мужчину разыскивали за посягательство на жизнь правоохранителя в Молдове и разбойное нападение на территории РФ, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, иностранец пребывает в изоляторе временного содержания. "Решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции в Республику Молдова", — отметили в полиции.