На Волыни мужчина на внедорожнике напал на пограничников: фото

На Волыни мужчина пытался наехать на своем автомобиле на сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

Согласно обнародованным пресс-службой ведомства данным, пограничники Луцкого отряда отдела "Доманово" (граница с Республикой Беларусь) подозревают его в попытке нелегального перевоза 2740 пачек сигарет. По их словам, "автомобиль высокой проходимости" был замечен с наблюдательной башни.

"С целью задержания транспортного средства немедленно выехала группа реагирования. Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые его преследовали около двух километров, свернул в один из частных дворов населенного пункта Млыново. Покинув авто, водитель обратился в бегство", – заявили в ГПСУ.

Задержанный позже мужчина оказался местным жителем 1973 года рождения и отказался от каких-либо объяснений своих действий.

Кроме того, пограничники обнаружили во рву между пунктами пропуска четыре пакета с 2740 пачками сигарет внутри. Обнаруженный автомобиль они передали полицейским.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пограничники рассекретили новую схему финансирования боевиков "ДНР".