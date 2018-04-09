В центре Одессы полиция "заломали" хулиганов": видео

В центре Одессы на улице Дерибасовская сотрудники патрульной полиции провели силовое задержание трех мужчин. Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube.

Как заявляют очевидцы инцидента, во время задержания прозвучал одиночный выстрел.

Однако позднее советник руководителя Главка Нацполиции Руслан Форостяк в комментарии местному порталу "Думская" опроверг данные о стрельбе.

Он сообщил о том, что задержанных доставили в Приморский отдел полиции. Их действия квалифицировали как хулиганство. Во время задержания молодые люди оказали сопротивление правоохранителям и потому наличествует возможность открытия дополнительного уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе произошел скандал с изображением свастики на стадионе.