ДТП на Кировоградщине: погибли четыре человека, среди них — двое детей

В субботу вечером, 12 мая, возле села Субботцы в Знаменском районе Кировоградской области столкнулись две иномарки — Toyota и Volkswagen, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Авария произошла на автодороге Кропивницкий — Знаменка, пострадали два человека, говорится на сайте Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в регионе.

"… погибли четыре человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г. р., которые находились в автомобиле Toyota Highlander. Еще два человека, которые находились в автомобиле Volkswagen Touareg, травмированы и госпитализированы…", — отметили в ведомстве.

Напомним, утром 11 мая в Бахмацком районе Черниговской области между селами Зеленовка и Осиновка иномарка влетела в дерево, погибла семья с ребенком. Узнать больше о трагедии можно здесь.