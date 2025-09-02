Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Мужчины удивятся, женщины оценят: зачем в трусах кармашек и почему он важен

Алексей Тесля
2 сентября 2025, 15:58
86
Выбор подходящих трусов зависит от индивидуальных предпочтений, но важно, чтобы бельё было удобным.
трусы
Для чего нужен кармашек в мужских трусах / Коллаж: Главред, фото: Pexels/cottonbro studio, Pixabay/kennethmcandrew

Вы узнаете:

  • Что такое ластовица в трусах
  • Что такое гульфик
  • Зачем в мужских трусах-боксерах клапан

Нижнее белье выполняет не только гигиеническую и эстетическую функцию — оно обеспечивает комфорт, уверенность в движениях и может визуально корректировать фигуру.

Выбор подходящих трусов зависит от индивидуальных предпочтений. Важно, чтобы бельё было удобным, подходило по размеру, а в гардеробе можно иметь разные модели и материалы, в зависимости от ситуации и личного стиля, говорится в материале Главреда.

видео дня

Что такое ластовица в трусах

Ластовица — это дополнительный слой ткани, расположенный в области промежности. На женских трусах она часто выглядит как небольшой внутренний "кармашек", пришитый с трёх сторон и свободный с четвёртой. Этот элемент присутствует даже в самых миниатюрных моделях, таких как стринги или танга. Ластовица служит для гигиены и комфорта — она отделяет кожу от основной ткани белья, которая может быть синтетической или декоративной.

Почему в женских трусиках есть "кармашек"

Так называемый "кармашек" — это и есть ластовица. Её основная задача — обеспечить защиту чувствительной кожи и поддерживать гигиену. Она изготавливается, как правило, из хлопка и предотвращает прямой контакт интимной зоны с синтетическими или кружевными материалами основного изделия.

Зачем в мужских трусах-боксерах клапан (ширинка)

На трусах-боксерах часто есть клапан или разрез в передней части — это элемент, предназначенный для удобства при походе в туалет. Несмотря на это, исследования показывают, что лишь около 20% мужчин регулярно пользуются этим отверстием по прямому назначению. Тем не менее, клапан остаётся популярным — он также придаёт белью большую подвижность и комфорт.

Что такое гульфик

Гульфик — это застёгивающийся разрез (ширинка) на передней части брюк или нижнего белья. Он может быть оформлен пуговицами, молнией или просто клапаном. Само слово "гульфик" произошло от нидерландского gulp, что означает "клапан" или "лопасть". Эта деталь используется для удобства и как конструктивный элемент одежды.

Какие трусы лучше носить мужчинам - советы экспертов

Хлопок — самый распространённый материал для пошива нижнего белья. Он натуральный, хорошо впитывает влагу и позволяет коже дышать, обеспечивая комфорт и гигиену в интимной зоне. Плавки — это классическая модель мужского белья, сочетающая в себе удобство, практичность и функциональность. Короткие шорты — одна из самых универсальных разновидностей мужского нижнего белья. Они легко вписываются как в повседневный, так и в деловой или спортивный гардероб, обеспечивая комфорт при любом образе жизни.

Смотрите видео - как правильно подобрать нижнее белье:

Ранее Главред писал о том, как узнать размер трусов. Международные размеры: Воспользуйтесь таблицей соответствия размеров на сайте производителя или в магазине нижнего белья.

Напомним, ранее появилась информация о том, зачем замораживать трусы. Охлаждение трусов в морозилке помогает сохранить форму изделий на долго, так как ткань от низкой температуры становится более прочной и такая манипуляция обезопасит от быстрого растягивания.

Больше новостей:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нижнее белье трусики
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

17:00Война
"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

16:15Война
Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

15:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Последние новости

17:00

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

16:59

Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживатьВидео

16:25

"Великая китайская стена" по-украински - где находится самый длинный в мире домВидео

16:19

"Зазвездилась": Тина Кароль попала в скандал из-за игнорирования фанатовВидео

16:15

"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:58

"Воплощение яда": Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"

15:58

Мужчины удивятся, женщины оценят: зачем в трусах кармашек и почему он важен

15:34

В Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости: какие будут цены

15:11

Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

Реклама
14:56

Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дняВидео

14:49

"Трамп не обещал": аналитик объяснил, каким будет экономическое давление США на РФ

13:55

Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денегВидео

13:54

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:53

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕСВидео

13:51

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

13:20

Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сытаВидео

12:59

Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

12:51

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

Реклама
12:29

"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

12:24

Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

12:23

Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

12:09

Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro

12:08

Почему 3 сентября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:06

Россиянам упростят поездки в Китай: КНР откроет безвиз на год

11:58

"Тяжело это делать": Потап пожаловался на бюрократию в Украине

11:36

Есть что скрывать: четыре знака зодиака, у которых много секретов

11:33

"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

11:33

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

11:29

"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

11:25

"Пережили ужас": сын Константина Грубича раскрыл шокирующие детали ранения

11:10

Гороскоп на завтра 3 сентября: Ракам - большой успех, Весам - отличная новость

11:05

США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине - Клочок

11:04

В гарантиях нет смысла: экс-сотрудник СБУ сказал, что реально защитит Украину

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

10:21

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: момент "атаки" выбран неслучайно - Sky News

10:18

Удивительно помолодела: Галкин засветил на фото Пугачеву с подросшими детьми

10:14

После летнего провала РФ готовит новое наступление: Жданов назвал направление удара

10:06

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Реклама
10:02

Минутное дело: как понять, что тыква спелая и будет храниться всю зимуВидео

09:57

Дочь Валерия Меладзе разыскивают в РФ - детали

09:51

Ключевой для врага маршрут на Донетчине взорвали: Атеш сообщил о диверсии

09:14

Саудовская Аравия и Ирак из-за санкций прекратили поставки нефти НПЗ Индии – Reuters

09:02

Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 сентября (обновляется)

08:30

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

08:17

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

08:13

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять