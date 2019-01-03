Уже пару лет такого не было: в России резко обвалился рубль

В России обвалился рубль / © fotolia.com, grechka27

Впервые с 16 марта 2016 года курс доллара по отношению к рублю в России превысил 71 руб./$.

Таких отметок российская валюта достигала вечером 2 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара к рублю подскочил на 2,35% – до 71,45 руб. за доллар.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине в 2019 году будет колебаться возле психологической отметки в 29 грн/$.

Финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

В то же время экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.