В Кабмине анонсировали новое повышение цены на газ для населения

В Украине анонсировали повышение тарифов на газ / slavdelo.dn.ua

С 1 мая должно произойти новое повышение цены на газ для населения, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, это предусмотрено действующим постановлением Кабинета министров Украины о формировании цены на газ для населения до уровня 80% от рыночной стоимости голубого топлива.

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, и это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены … формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ. Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше", - сказал он в эфире Эспрессо.

Рева подчеркнул, что пока нельзя точно ответить, произойдет ли повышение цены на газ, поскольку это будет зависеть от многих факторов социально-экономического развития, а также ситуации в стране.

Напомним, 19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 грн за тысячу кубометров.

При этом Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года уравнять цены для населения с рыночным.