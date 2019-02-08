В Госстате рассказали, насколько лучше украинцы стали жить / фото: podrobnosti.ua

В январе 2019 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,2%.

Показатель рассчитывается год к году и месяцем ранее он составлял 9,8%. А базовая инфляция была на уровне 8,3%, сообщил украинский Госстат в пятницу.

При этом по сравнению с декабрем 2018 цены выросли на 1% (базовая инфляция – на 0,3%). Сильнее всего подорожали:

местная телефонная связь (по сравнению с декабрем на 17,9%),

овощи (16,6%): напомним, в Украине по итогам 2018 года рекордно подорожал лук,

почтовые услуги (14,3%),

отопление (11%) и горячая вода (9,4%),

проезд в железнодорожном транспорте (5,5%).

Нацбанк прогнозирует, что инфляция в Украине в 2019 году замедлится до 6,3% благодаря жесткой монетарной политике и взвешенной фискальной политике, которая связана с необходимостью погашать долги в 2019-2020 годах.

Как сообщалось, в Украине подорожали колбаса, капуста и хлеб. Цена на часть социальных продуктов выросла, а на другую – упала.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в связи с ухудшением погодных условий в Украине стоит ожидать "ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов".

Напомним, украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседей. Платежки на воду и тепло рискуют вырасти на 20-25%.