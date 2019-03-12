"Уверенности нет": Коболев предрек мрачное будущее газовому транзиту через Украину

В Нафтогазе не уверены в сохранении транзита газа / Корреспондент

Действия России, Германии и части украинского политикума подрывают уверенность в сохранении транзита газа через Украину после 2019 года.

В этой связи глава НАК Нафтогаз призвал к ответственному подходу к модернизации украинской газотранспортной системы.

"Нафтогаз прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019. Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет. Следовательно, подход к обновлению украинской ГТС должно быть взвешенным и ответственным", - подчеркнул Коболев в Facebook.

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Ранее в Украине заявили о существовании плана на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа через Украину в Европу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину. Важным фактором российский глава правительства назвал политическую обстановку в стране.

Также Медведев заявил, что Москва готова вести переговоры с новым руководством Украины после выборов президента страны 31 марта.

При этом в Нафтогазе предрекли потерю "всего транзита". Коболев посетовал на то, что "аспект безопасности" не останавливает страны Европы от инвестиций в проект СВ-2.