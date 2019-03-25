Хитрый план Кабмина: СМИ уличили правительство в планах по изменению пенсионного возраста

Пенсии / УНИАН

Украинский Кабмин готовит проект закона, согласно которому возраст выхода на пенсию в Украине будет каждый год повышаться.

Соответствующее сообщение опубликовал эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк со ссылкой на правительственный проект, пишет портал ГолосUA. По его анализу, именно за счет повышения пенсионного возраста планируется сокращение дефицита средств на счетах ПФУ, а также обеспечение ежегодной индексации пенсий.

"С прошлого года введена норма пенсионной реформы, которая резко, на 10 лет, повысила стаж необходимый для выхода на пенсию. Поэтому в ближайшие лет 10 в Украине очень мало людей будет выходить на пенсию", — заявил Степанюк.

Эксперт также уточнил, что уменьшение количества новых пенсионеров увеличит возможности Пенсионного фонда, вследствие чего пенсии реально будут индексировать раз в шесть месяцев, как и обещали в Кабмине.

Напомним, ранее в ПФУ объяснили, кто из украинцев останется без пенсии, а в Минсоцполитики назвали категории населения, которым пенсии повысят.

