Кому выгодна паника вокруг Приватбанка

19 апреля 2019, 20:40

Нагнетания обстановки происходят перед выборами не случайно – президент пытается убедить украинцев, что у власти должен быть человек, который разбирается в сложных вопросах.

Приватбанк

Эксперты называют ситуацию вокруг Приватбанка искусственной. И создана она накануне выборов, чтобы вызвать панику в стране. Мол, этому способствовали заявления Петра Порошенко о дефолте и экономическом кризисе, новости об экстренном совещании в Совете национальной безопасности и заявления главы Нацбанка Якова Смолия о невозможности спрогнозировать курс доллара. А в соцсетях многие делятся рекомендациями "срочно забирать свои деньги".  

Мы опросили экономистов и выяснили, что стоит за громкими заявлениями первых лиц государства и что на самом деле происходит.

 Решение по Приватбанку: что случилось

18 апреля Окружной административный суд Киева решил, что национализация ПриватБанка была незаконной. Причина – в нарушении процедуры, которая определена на законодательном уровне.

Сразу же после этого Петр Порошенко записал обращение на своем Facebook. Он заявил, что в случае победы его конкурента на президентских выборах, бизнесмен Игорь Коломойский задумал вернуть себе Приватбанк.  

"Подобная авантюра может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом. Поэтому правительство и НБУ правильно делают, что оспаривают это решение", - предупредил Порошенко.

Глава Нацбанка Яков Смолий добавил, что история с Приватбанком уже давит на валютный курс.

"Мы не можем сегодня прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы – разница между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы", – цитирует Смолия издание Finclub.

Какие последствия

Экономический эксперт Андрей Блинов объясняет, что события вокруг Приватбанка очень тесно связаны с проходящей избирательной кампанией.

"Действительно это происходит в период горячей фазы выборов. Но затрудняюсь предположить - в пользу кого из кандидатов было принято такое решение.Не исключено, что уже завтра мы будем обсуждать дебаты, и вообще забудет о Приватбанке. Как диагнозы и пробирки вытеснили другие важные новости", - говорит Блинов. 

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По его словам, решение админсуда  - это решение первой инстанции.

"И как уже было заявлено руководством Нацбанка, оно будет оспорено. Для его вступления в силу потребуется движение еще по ряду судебных инстанций. То есть, оно еще долго не будет иметь никаких последствий", - уточнил Блинов. 

По его словам, банк по решению СНБО, пополнил банкоматы наличными, чтобы ни в коем случае не вводились никакие ограничения и не возникало проблем со снятием денег.

"Обычно, когда в течении суток граждане понимают, что никто не вводил никаких ограничений, нет проблем, то вся эта история сходит на нет. И это уже произошло. В считанные часы вы в этом убедитесь", - говорит Блинов. 

А обменный курс, добавляет эксперт, с ситуацией вокруг Приватбанка совершенно не связан.

"И курс на 90% зависит от ситуации с внешнеэкономической деятельностью, а именно баланс экспорта-импорта. А также важен фактор того, ка приходят деньги наших заробитчан и нерезидентов, которые вкладываются в гособлигации", - уточнил Блинов. 

Экономист Андрей Новак лично проверил – никакой паники в отделениях Приватбанка нет.

"Работает в обычном режиме, нет очередей и массово снятия денег. Возле пунктов обмена валют разных банков я тоже не увидел не то, что паники, но и ажиотажа. Поэтому по первоначальной внутренней ничего экстраординарного не случилось", - говорит экономист. 

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Что касается внешней реакции, то она уже появилась, отмечает Новак.

"И она негативная. В процентах подорожали наши евробонды, они выросли почти до 1 процента. До решения суда в разные периоды по ценным бумагам мы должны были платить 7,5-8 процентов, то сейчас по тем же ценным бумагам мы должны платить 8,5-9%. Это каждый украинец, который платит налоги, теперь заплатит больше через бюджет по нашим евробондам. Это уже первые последствия от решения суда по Приватбанку", - говорит Новак. 

По его словам, нагнетания обстановки происходят исключительно перед выборами – президент пытается убедить украинцев, что только он разбирается в сложных вопросах. "В данном случае – финансовых, банковских. И только Петр Порошенко. А любой другой не сможет контролировать ситуацию в стране. И это нагнетание темы накануне дня голосования", - допускает Новак.

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НБУ Приватбанк Петр Порошенко Андрей Новак курс доллара выборы-2019 Андрей Блинов
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