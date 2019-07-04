Курс валют на 4 июля: гривна перешла в наступление, доллар и евро серьезно уступили

Доллар и евро серьезно уступили гривне / РБК-Украина

На четверг, 4 июля, Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам.

Согласно курсу НБУ, гривна укрепилась по отношению к доллару 13 копеек и смогла отвоевать 17 копеек у евро.

Курс валют от Нацбанка

На четверг, 4 июля, Национальный банк Украины установил следующий официальный курс гривны:

100 долларов США - 2604.4841 (3 июля – 2617.9033).

100 евро – 2941.2439 (3 июля – 2958.4925).

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Курс валют на межбанке

В среду, 3 июля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,95 грн/долл., что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил дилер коммерческого банка, котировки гривны к евро находятся на уровне 29,27/29,30 грн/евро, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает УНИАН.

Курс валют на наличном рынке

В четверг, 4 июня, в обменных пунктах американскую валюту можно купить, в среднем, за 26,15 грн/долл., продать доллары, в среднем, можно по курсу 25,84 грн/долл.

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Вместе с тем пунктах обмена валют евро, в среднем, можно купить по курсу 29,56 грн/евро, а продать евро, в среднем, можно по курсу 29,03 грн/евро, передает finance.ua.

Курс валют на "черном" рынке

На черном рынке Киева сегодня доллар в среднем покупают за 25,96 грн/доллар, а средний курс при продаже американской валюты составляет 26,04 грн/доллар, передает minfin.com.ua.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда подскочит курс доллара.