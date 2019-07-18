Названа самая популярная купюра в Украине

Постепенно количество наличных расчетов уменьшается / dengi-info.com

В наличном обороте Украины находится больше всего банкнот номиналом в 200 гривен. Среднее количество таких банкнот на одного украинца составляет 67 штук.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка Украины, из разменных монет в обороте больше всего 10-копеечных – у одного украинца их приблизительно 314 штук.

В общем, в наличном обращении в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Центробанк уточняет, что в сравнении с началом года денежная наличность в обращении уменьшилась на 6,4 млрд грн (или на 1,6%).

"Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов", - добавили в НБУ.

Напомним, как прогнозирует эксперт по макроэкономике Михаил Кухар, осенью 2019 курс гривны опустится максимум до 28 грн/$.