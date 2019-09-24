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Когда украинцам ждать тепла в квартирах осенью 2019

24 сентября 2019, 20:28

Тарифы на отопление 2019-2020 в Украине, куда жаловаться, если батареи холодные и когда вообще ждать тепла в квартирах, садиках и школах – в материале Главреда.

Отопление – Киев 2019, Днепр, Одесса и другие города – когда включат и какие ждать тарифы на отопление 2019
Отопление – Киев 2019, Днепр, Одесса и другие города – когда включат и какие ждать тарифы на отопление 2019 / vidomosti-ua.com

Отопление Киев в 2019 году получит еще не скоро.

Только сегодня зам главы КГГА Петр Пантелеев пожаловался на своей соцстранице, что проблемы, связанные с началом отопительного сезона 2019, не удается решить из-за неспособности Киевского горсовета собрать кворум для проведения очередного заседания.

Будет ли тепло в домах киевлян этой зимой зависит от того, удастся ли закупить необходимые объемы газа и мазута на весь зимний период для предприятия Киевтеплоэнерго, пояснил Пантелеев.

Когда включат отопление в Киеве 2019

Из-за погоды в Украине в последние дни многие украинцы ждут начала отопительного сезона, как манны с неба. Многие все чаще задумываются над тем, что отказ от централизованного отопления – прекрасный выход.

Так или иначе, отопительный сезон в Украине стартует, когда:

  • среднесуточная температура опустилась ниже +8 градусов и держится на этой отметке не менее трех дней – начало отопительного сезона;
  • более трех дней выше +8 градусов – конец отопительного сезона.

Если говорить о календарных датах, то это не позже 30 апреля и не раньше 1 октября.

Дедлайн для начала отопительного сезона, по решению Кабмина, – не позднее 15 октября, до которого еще почти месяц.

Отопление в Киеве из-за резкого похолодания ожидается уже в начале октября – как в садиках, школах, так и в квартирах.

Когда включат отопление в Днепре 2019

В Днепре ситуация усугубляется долгами Днепровской ТЭЦ: та задолжала Нафтогазу 1,5 млрд грн. Велики и долги горожан за коммунальные услуги.

Отсюда и безрадостный прогноз: тепло в квартирах Днепра ожидается лишь в начале ноября 2019.

Когда включат отопление в Харькове 2019

В Харькове 2019 отопление ожидается в начале октября. Но у ряда местных населенных пунктов также накопились огромные долги. Поэтому в Харьковском регионе в отопительный сезон возможны проблемы.

Когда включат отопление в Одессе 2019

Читайте такжеКабмин накинул узду на тариф на отопление для украинцев: деталиЕще одна больная точка на карте Украины – это Одесса.

Одесская ТЭЦ в прошлом году тепло оплатила всего на 74%. Если Кабмин примет закон о поставке тепла при оплате на уровне не менее 78% – то ничего хорошего местным жителям не светит (и не греет).

Пока что появление отопления в Одессе 2019 ожидается не раньше 15 октября.

Тарифы на отопление 2019-2020 в Украине

Тарифы на тепло 2019-2020 в Украине действуют на следующем уровне:

  • при установленном счетчике – 1400 грн за одну Гкал;
  • без счетчика – 35,21 грн за один "квадрат" жилья.

В ряде областях тарифы регулируются местными управленческими органами – но установленные КМУ пределы они превышать не имеют права.

Какие должны быть нормы температуры в жилых и коммунальных помещениях в Украине 2019

В соответствии со ст. 20 закона Украины О жилищно-коммунальных услугах температура должна быть:

  • жилой комнаты выше +18 градусов,
  • угловой жилой комнаты – не ниже +20 градусов,
  • в ванной – на уровне +25 градусов.

В подъезде норма температуры, по закону, +16 градусов, в лифте хватит и +5 градусов, в подвале и на чердаке еще меньше – до +4 градусов.

В садиках температура также четко регулируется законом:

  • ясельные спальни – +21 градус, а для дошкольников – +19 градусов;
  • игровые и раздевалки – + 22 градуса для ясельных групп и +20-21 градус для дошкольных;
  • туалетные комнаты ясельных групп – +22 градус, дошкольных – +20 градусов;
  • медпункт – +22 градуса;
  • в музыкальных классах, спортивных залах – +19 градусов;
  • в бассейне школы – +29-30 градусов.

В школах допустима температура:

  • учебные классы – +17-18 градусов;
  • мастерские, библиотеки – +16-18 градусов;
  • спортзалы – +15-17 градусов, раздевалки при них – +19-23 градуса;
  • медпункты, умывальные комнаты – +-23 градуса;
  • актовый зал – +17-20 градусов;
  • туалеты – +17-21 градус;
  • гардероб и вестибюль – +16-19 градусов.

Куда жаловаться, если батареи холодные

Если температура в комнате ниже нормы, то потребитель имеет право, по закону, на снижение оплаты на 5% за каждый градус.

Температурный минимум для жилой комнаты – ниже +12 градусов, а в угловой – ниже +18 градусов. При таких показателях потребитель имеет право и вовсе за отопление не платить.

Перед этим о проблеме нужно сообщить исполнителю – письменно или устно.

В частности, в Киеве таковым является Киевэнерго, в других городах – их городские учреждения.

Клиент приглашает представителя исполнительной организации для составления акта (пишется в произвольной форме). На то, чтобы явиться на вызов, у представителя есть не более двух рабочих дней.

Акт считается действительным даже без подписи представителя исполнительной организации – достаточно подписей двух и более потребителей: самого жильца и, например, соседей.

В акте-претензии указываются:

  • тип нарушения,
  • дата начала непредоставления услуг или дата, с которой они предоставляются некачественно,
  • период проблемы,
  • ее продолжительность.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах: для исполнителя и для потребителя. Оригинал отправляется в теплосети конкретного города или поселка: можно отдать на руки представителю учреждения, когда он пришел на вызов, или если не пришел – выслать по почте.

Решение о перерасчете, как правило, принимается в течение трех рабочих дней: одобрение или отказ. В последнем случае потребитель имеет право идти в суд обжаловать решение.

Киев Днепр Одесса Харьков отопление отопительный сезон Петр Пантелеев Украина
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