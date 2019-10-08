Датские банкиры прогнозируют "самоубийство" доллара

В американской политической элите также склоняются к тому, что валюту США необходимо срочно девальвировать / УНИАН

Аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank опубликовали доклад под названием Доллар-убийца, в котором говорится о том, что мир ждет серьезный кризис планетарного масштаба, и только девальвация американской валюты может его немного отсрочить.

Банкиры уверены, что гегемония доллара негативно влияет на мировую финансовую систему и экономику. В частности, главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен считает, что из-за завышенного курса доллара страдают развивающиеся страны, а зависимость от долларового финансирования душит рост мировой экономики в целом. Более того, в условиях дефицита долларовой ликвидности сложно рассчитывать на нормализацию ситуации в мировой экономике, передает РИА Новости. Кроме того, дополнительные проблемы возникают из-за того, что "более сильный доллар и недостаточная ликвидность будут давить на мировой экономический рост и создавать де-факто дефляцию, несмотря на усилия центральных банков по снижению процентных ставок.

Экономист Saxo Bank предполагает, что для поддержания мировой экономики остался только один неиспользованный инструмент - удешевление доллара. При этом в американской политической элите также формируется консенсус по поводу того, что валюту США необходимо срочно девальвировать. Однако, даже если политическое решение о девальвации будет принято и успешно реализовано, его последствия вряд ли будут полезны Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе.

"Более слабый доллар может только выиграть для нас немного времени, но ослабление валюты не является структурным решением. США, будьте осторожны с вашими желаниями!", - предупреждают аналитики Saxo Bank.

По их словам, бояться своих желаний Вашингтону стоит по нескольким причинам. Во-первых, государства Евросоюза и Китай будут отвечать девальвацией на девальвацию, чтобы сохранить конкурентоспособность своих товаров и услуг на мировом рынке. Во-вторых, глобальная долларовая финансовая система может просто не пережить попыток Вашингтона решить все проблемы за счет удешевления доллара.

Напомним, экономический эксперт Алексей Дорошенко обратил внимание на важность экономической стратегии государства. По его словам, изменения на валютном рынке произойдут после того, как украинские президент и премьер-министр начнут интересоваться экономикой.