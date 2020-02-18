  1. Главная
  3. Деньги

Юристы предупредили о новом налоге: кого из украинцев коснется

18 февраля 2020, 11:27

По информации юристов, новый налог, по всей вероятности, будет применен уже в ближайшем времени

Деньги, карта
Деньги и банковская карта / УНИАН

Как сообщают юристы, уже в ближайшем будущем доходы на банковских картах могут быть обложены налогом.

Как сообщает портал РБК-Украина, вскорости, если граждане Украины получают денежный перевод на банковскую карточку, а также подарки в виде недвижимости - от людей, которые не являются близкими родственниками (родители, муж, жена, дети, в том числе и усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки) - то до 1 мая 2021-го – все эти доходы нужно указывать в налоговой декларации и до 1 августа уплатить налог. За денежные средства – 18% налога + полтора процента военного сбора. Налоги на подарки в виде недвижимости либо автомобиля будет составлять 6,5%.

Налоги будут сниматься в случае, если доход - трудовой, от инвестиций, от продажи недвижимости, а также семейный, государственно-социальный.

Напомним, немногим ранее нардеп и глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о том, что чиновники Евросоюза всерьез рассматривают введение экологического налога на "грязную" электроэнергию, которая импортируется из других стран. Такая мера, как рассказал народный избранник, грозит новым ударом по экономике Украины.  Позднее коллега Геруса по фракции Слуга народа Владлен Неклюдов зарегистрировал законопроект под №2295 ввести налог на никотиносодержащие жидкости для вейпа и электронных сигарет.

юристы налоги новости Украины банк
Сейчас вы просматриваете новость «Юристы предупредили о новом налоге: кого из украинцев коснется». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:49
Наступление боевиков на Донбассе: эксперт назвал цель России
12:43
Зеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветер Видео
12:41
Наступление боевиков на Донбассе: в Кремле отреагировали
12:38
"Эротичноядреный замес": Maruv на коленках засветила грудь и подставила попу подруге на концерте
12:28
Успех сериала Netflix The Witcher значительно повысил продажи игр серии Ведьмак
12:19
"Удар в стык": в Золотом ВСУ потеряли позицию на передовой - журналист Видео
12:07
Удар через белок: ученые придумали новый способ борьбы с раком
11:40
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 17-02-2020 Видео
11:28
Путин спешит поставить Украину на колени к 9 мая мнение
11:27
Юристы предупредили о новом налоге: кого из украинцев коснется
11:24
Боевики в совместных патрулях на Донбассе: Аваков дал разъяснение
11:23
"В Мордоре любят даты": в Сети обсуждают причины обострения на Донбассе
11:23
Ремейк Final Fantasy VII займет очень много места на жестком диске
11:20
Мне это не нравится 2020: дата выхода, актеры и сюжет Видео
11:16
"Для кого-то революция": Беглец Янукович всплыл в годовщину расстрелов на Майдане
11:01
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
10:56
Попытка сорвать мирный процесс: у Зеленского срочно собирают заседание СНБО
10:52
"Им терять нечего": в Минске ответили на слова Пристайко о войне РФ с Беларусью
10:40
Бой на Донбассе закончился: названы потери украинских воинов и боевиков Видео
10:37
Тимати потерял бизнес
10:26
Зараза из посылок AliExpress: в Укрпочте рассказали о рисках с коронавирусом Видео
10:23
Глава Мюнхенской конференции "загремел" в базу Миротворца
10:16
Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020
10:00
Новый бой на Донбассе и потери: собраны главные подробности Видео
09:58
"Зима закончилась": синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой
09:40
В Китае внезапно умер украинский фигурист Николай Бондарь Видео
09:32
Гороскоп на 18 февраля всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе
09:23
"Постная ху*ня": в Слуге народа оценили отчет Гончарука
09:02
Политолог назвал главную проблему Богдана Видео
09:01
Ночью в Киеве пьяный лихач протаранил сразу три автомобиля такси Видео
08:33
Масштабный пожар в пригороде Баку: горел крупнейший торговый центр Видео
08:25
"Помощник семьи Януковича": суд избрал меру пресечения Анисимову
08:24
Украине в Мюнхене предложили подписать капитуляцию мнение
08:02
Аваков назвал условие для возвращения Донбасса под контроль Киева Видео
07:35
Раскрыты детали эвакуации украинцев из Уханя: кто не полетит Видео
06:55
Коронавирус в Китае: число жертв приблизилось к 1900
06:55
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
06:47
Украина проигрывает по всем фронтам мнение
06:16
Модное окрашивание 2020 – в моде абрикосовый блонд и черные волосы фото Фото
06:00
Назван базовый принцип правильного питания Видео
05:55
"Харе шликать в трусах": Экс-Серебро мастурбировала на камеру
05:38
"Немного за 30 или слегка под 40": ученые рассказали, когда у женщин самый лучший секс
05:05
Дешевые трюки, которые дико старят: названы модные ошибки женщин 40+
04:36
Alyosha беременна в третий раз - фото
04:35
"Ах*енно красивая, манящие округлости": жена Морозюка показала стриптиз
03:46
Дал пинка: в Одесской области депутат устроил кулачные бои с юристом Видео
03:28
Воруют туалетную бумагу: из-за коронавируса Гонконг охватила дикая паника
02:41
Похотливые гости: в Азии туристы сняли домашнее порно в святыне
02:17
"Я бы вдул": голая Яна Кошкина завела Сеть
01:51
"Нам врут": в 2020 году бюджет ничего не получит от продажи земли – экс-премьер
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять