Юристы предупредили о новом налоге: кого из украинцев коснется

Деньги и банковская карта / УНИАН

Как сообщают юристы, уже в ближайшем будущем доходы на банковских картах могут быть обложены налогом.

Как сообщает портал РБК-Украина, вскорости, если граждане Украины получают денежный перевод на банковскую карточку, а также подарки в виде недвижимости - от людей, которые не являются близкими родственниками (родители, муж, жена, дети, в том числе и усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки) - то до 1 мая 2021-го – все эти доходы нужно указывать в налоговой декларации и до 1 августа уплатить налог. За денежные средства – 18% налога + полтора процента военного сбора. Налоги на подарки в виде недвижимости либо автомобиля будет составлять 6,5%.

Налоги будут сниматься в случае, если доход - трудовой, от инвестиций, от продажи недвижимости, а также семейный, государственно-социальный.

Напомним, немногим ранее нардеп и глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о том, что чиновники Евросоюза всерьез рассматривают введение экологического налога на "грязную" электроэнергию, которая импортируется из других стран. Такая мера, как рассказал народный избранник, грозит новым ударом по экономике Украины. Позднее коллега Геруса по фракции Слуга народа Владлен Неклюдов зарегистрировал законопроект под №2295 ввести налог на никотиносодержащие жидкости для вейпа и электронных сигарет.